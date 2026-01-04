Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате

Впервые порог в миллиард долларов Кэмерон покорил с «Титаником», вышедшим на экраны в 1997 году. Романтическая драма с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на сегодняшний день собрала в мировом прокате 2,2 млрд долларов.