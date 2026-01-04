Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате

Картина «Аватар: Пламя и пепел» заработала более миллиарда долларов в мировом прокате, сообщает Collider. Так, Джеймс Кэмерон стал единственным режиссером, четыре фильма которого добились такого результата.
Впервые порог в миллиард долларов Кэмерон покорил с «Титаником», вышедшим на экраны в 1997 году. Романтическая драма с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на сегодняшний день собрала в мировом прокате 2,2 млрд долларов.
Миллиардные сборы имеют и предыдущие две части «Аватара»: «Аватар: Путь воды» — 2,3 млрд, а первая часть — 2,9 млрд долларов. Дебютный фильм франшизы, выпущенный в 2009 году, до сих пор остается самым кассовым в истории кино.
Благодаря успеху новой части франшиза «Аватар» стала самой кассовой трилогией в истории кино. Уже 29 декабря 2025 года общие сборы трех фильмов превысили 6 млрд долларов. К той дате «Пламя и пепел» заработал более 760 млн долларов.
Успех третьей части «Аватара» также помог студии Disney впервые с 2019 года преодолеть отметку в 6 млрд годовых кассовых сборов. Лидерами стали «Зверополис-2» с 1,3 млрд долларов и «Лило и Стич» с 1 млрд долларов.