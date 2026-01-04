В Индонезии неженатым туристам запретили заниматься сексом. За нарушение закона грозит штраф

В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов
По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Новогодний фейерверк в Абу-Даби побил рекорд по продолжительности
Состояние богатейших россиян увеличилось на 33 млрд долларов за год
Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом

В Индонезии неженатым туристам запретили заниматься сексом. За нарушение закона грозит штраф

Фото: prananta haroun/Unsplash

В 2026 году в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, который запрещает внебрачные интимные отношения и сожительство без регистрации брака. Запрет касается не только местных жителей, но и иностранных туристов, сообщил Reuters министр юстиции страны Супратман Анди Агтас.

Парламент страны принял закон еще в 2022 году, но действовать он начал только сейчас. Согласно документу, возбудить дело могут только по заявлению близких родственников: супруга, родителей или детей пострадавшей стороны. Сейчас в Индонезии преступлением считается только супружеская измена.

За внебрачный секс нарушителям грозит до года тюрьмы, за сожительство до брака — до полугода. Поправка также ставит вне закона пропаганду противозачаточных средств, богохульство, оскорбления президента, госорганов и национальной идеологии. Аборт допустим лишь при опасном заболевании женщины и в случае изнасилования, при условии, что плоду меньше 12 недель.

В 2022 году многие правозащитные группы уже раскритиковали новую редакцию УК, указав среди прочего, что она непропорционально сильно ударит по женщинам. В нескольких городах прошли митинги, переросшие в стычки с полицией.

«Люди возмущены, что их лишают свободы. В Индонезии много проблем, таких как бедность, изменение климата и коррупция, но, вместо того чтобы решить их, власти создали законопроект, который только усугубляет проблемы», — говорила тогда 28-летняя мусульманка Адженг.

Расскажите друзьям