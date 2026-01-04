В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей

Фото: Централ Партнершип

Детский фильм «Чебурашка-2» преодолел отметку в 2 миллиарда рублей. Это произошло на третий день проката. По данным системы ЕАИС, сборы ленты к утру 4 января уже составляют 2 216 151 959 рублей.

Премьера картины состоялась 1 января. Она остается лидером проката, обгоняя «Простоквашино» и «Буратино».

Первый «Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав 6,8 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомые нам персонажи из советского мультфильма.

В марте 2024 года Сергей Гармаш говорил, что у «Чебурашки» будет не только сиквел, но и триквел. Актер отмечал, что производство второй и третьей частей начнется одновременно.

