Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам ― порядка 90%», ― сказал Гинцбург. Он отметил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.