Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году

В 2026 году в Москве могут закрыться более 400 заведений общественного питания ― на 10% больше, чем в 2025-м. Об этом рассказала ТАСС руководительница департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.
По ее словам, в 2024 году закрылись 312 кафе и ресторанов, в 2025-м ― 381. В статистику попали лишь стационарные заведения без корнеров на фуд-кортах и фуд-холлах.
«Учитывая изменение налогового законодательства в 2026 году, рост операционных расходов, сложности с персоналом, можно предположить, что в 2026 году могут быть закрыты 380–420 заведений общественного питания», ― отметила Шиляева.
Она напомнила, что в прошлом году закрылись сети пекарен «Хлеб насущный» и Paul, 15 кафе «Шоколадница», 8 кофеен «Даблби» и 8 ресторанов «Якитория».
«В 2024 и 2025 годах сфера общественного питания была одной из немногих категорий торговой недвижимости, которая показывала рост товарооборотов. В то время как операторы одежды и обуви теряли покупателей из-за сберегательной модели потребления населения и роста доли онлайн-торговли, сфера общепита чувствовала себя относительно неплохо, даже на фоне роста расходов. Но ресторанный бизнес в условиях очень высокой конкуренции в Москве совсем непрост», ― пояснила представительница CMWP.
Ранее Шиляева отмечала, что рекордсменом по закрытиям в 2025 году стал район Патриарших прудов. Там перестали работать Cape, CuttaCutta, Charlie, Amy, Bocconcino, 0,75 Please, «The Рыба», Lou Lou, Focacceria, Gutai, Nude, Santi, Garda Caffé, Grassa, Re: fresh.