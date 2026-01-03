Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне

Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал подтвердил, что четвертый сезон сериала станет последним. Заявление создатель шоу сделал во время записи подкаста Escape Hatch, пишет Collider.
По словам Кондала, съемки третьего сезона завершились в конце октября, и сейчас сериал находится на стадии постпродакшна. Работа над сценарием четвертого сезона уже началась.
«Зная, что остался всего один сезон, чувствуешь, что можешь выложиться на полную», ― отметил Кондал.
Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариенов за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».
Премьера первого сезона шоу состоялась 21 августа 2022 года, второго — 16 июня 2024 года. Третий хотят выпустить летом 2026 года, а четвертый — в 2026 году.
Недавно HBO продлила на второй сезон еще не вышедший приквел «Игры престолов» — «Рыцарь семи королевств». В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р. Р. Мартина. Зрителям расскажут о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его молодого оруженосца Эгга, который на самом деле — принц из династии Таргариенов. Сериал начнут показывать с 18 января 2026 года.