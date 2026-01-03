Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне

Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариенов за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».