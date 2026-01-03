Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке

Финн Вулфхард, сыгравший Майка Уилера в «Очень странных делах», рассказал изданию Esquire, что после завершения шоу у него «нет никаких официальных планов на актерскую карьеру». В 2026 году он планирует сосредоточиться на своей группе The Aubreys.
«Я определенно хочу продолжать сниматься в кино, но только в тех проектах, которые мне по-настоящему интересны. Я, вероятно, немного попутешествую со своей группой в следующем году и выпущу еще один альбом. У меня есть музыка, которую я написал за последние два года и которую хочу записать», — сказал Вулфхард.
Группа The Aubreys представила первый сингл «Getting Better (otherwise)» в 2020 году. Он стал саундтреком к фильму «Няня». В марте того же года коллектив выпустил свой первый EP «Soda & Pie», а еще через год — альбом «Karaoke Alone». В июне 2025 года Вулфхард записал свой дебютный сольный альбом «Happy Birthday» на лейбле AWAL.
Финальный эпизод сериала вышел 31 декабря 2025 года. Премьера последней серии «Очень странных дел» на Netflix в новогоднюю ночь привела к техническим сбоям на платформе.
Несмотря на это, интерес к финалу остается колоссальным. Согласно данным стримингового сервиса, после выхода второй части пятого сезона на Рождество шоу моментально вернулось на первое место в глобальном рейтинге платформы, набрав 34,5 млн просмотров. Суммарно с момента премьеры первой части в ноябре общее количество просмотров пятого сезона, по состоянию на 1 января, приближалось к 137,1 млн.