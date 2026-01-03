Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке

«Я определенно хочу продолжать сниматься в кино, но только в тех проектах, которые мне по-настоящему интересны. Я, вероятно, немного попутешествую со своей группой в следующем году и выпущу еще один альбом. У меня есть музыка, которую я написал за последние два года и которую хочу записать», — сказал Вулфхард.