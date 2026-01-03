В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп

По информации полиции, Эшун признался, что действовал ради привлечения внимания в интернете и теперь сожалеет о содеянном. Правоохранители отметили, что обвиняемый работает охранником в частной школе и, несмотря на свой образ в соцсетях, не имеет религиозного образования.