В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп

Фото: GhanaCrimes/X

Полиция Ганы задержала самопровозглашенного пророка Эбо Ноя, который предсказывал начало библейского потопа 25 декабря. Об этом сообщает местное издание News Ghana.

«Пророка», чье настоящее имя Эванс Эшун, обвинили в распространении ложной информации и умышленном введении общественности в заблуждение. В качестве меры пресечения суд арестовал мужчину на две неделе. Ему также назначили психиатрическую экспертизу.

По информации полиции, Эшун признался, что действовал ради привлечения внимания в интернете и теперь сожалеет о содеянном. Правоохранители отметили, что обвиняемый работает охранником в частной школе и, несмотря на свой образ в соцсетях, не имеет религиозного образования.  

Эбо Ной утверждал, что получил видение от Бога: якобы в католическое Рождество 2025 года Землю накроет потоп чудовищных масштабов и мир погрузится в хаос. Чтобы спасти людей и животных, Ной начал строить ковчеги. Деньги на них он собирал с людей, поверивших в пророчество. Видео Эбо собирали миллионы просмотров.

Однако накануне 25 декабря «пророк» заявил, что апокалипсис откладывается. Якобы Бог увидел, что ковчеги не вместят всех желающих, и дал время на постройку дополнительных. Ной попросил людей, пришедших к суднам к обозначенной дате, не злиться на него.

