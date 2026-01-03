Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов

Уорвик Дэвис, который возвращается к роли профессора Флитвика в сериале HBO по «Гарри Поттеру», объяснил, чем сериал отличается от фильмов. Как пояснил актер в интервью Times Radio, сериал будет дословнее передавать события книг Дж.К.Роулинг.
«Ничего конкретного сказать не могу, кроме того, что мы пересказываем эти замечательные истории, но раскрываем их гораздо глубже», — сказал Дэвис.
Дэвис снялся во всех восьми фильмах по «Гарри Поттеру» и исполнил сразу две роли — профессора Флитвика и гоблина-банкира Крюкохвата. В сериале он снова сыграет Флитвика, а роль Крюкохвата исполнит Ли Гилл.
«Мы, очевидно, рассказываем одну и ту же историю, поэтому у нас как у актеров есть похожие моменты на съемочной площадке. Но странно снова оказаться в тех же студиях, делать все заново, потому что именно в Ливсдене мы снимали фильмы», — сказал Уорвик.
О том, что сериал по мотивам книг о «Гарри Поттере», который готовит HBO, станет «восхитительной адаптацией» оригинала, ранее говорила глава департамента оригинального контента HBO Max Сара Обри. «Когда люди будут смотреть его, они подумают: „Это и есть книги“», — отмечала она. Она также подчеркивала, что шоу станет демонстрацией силы британской индустрии, поскольку над ним работают местные сценаристы, режиссеры и лучшие специалисты.
Производство сериала, каждый сезон которого будет посвящен одной книге Дж.К.Роулинг, уже стартовало на студии Warner Bros. в Ливсдене. Премьера намечена на 2027 год.
Главные роли исполнили молодые актеры: Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Руководят проектом шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.