По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру

Фото: Lionsgate

Lionsgatе разрабатывает AAA-игру по фильмам «Джон Уик». Об этом стало известно из записей телефонной конференции Lionsgate для инвесторов, которая прошла в ноябре. СМИ обратили внимание на это лишь недавно. 

Во время своего выступления на конференции председатель Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон заявил, что AAA-проект по «Джону Уику» и другие игровые инициативы будут анонсированы в ближайшее время.

«Мы готовим ряд крупных AAA-игровых проектов и других игровых инициатив по „Джону Уику“, „Пиле“ и еще нескольким франшизам — об их запуске мы объявим в ближайшее время», — сказал он.

По его словам, в Lionsgate наблюдают растущий интерес к франшизам и ищут возможности для их адаптации. Фогельсон добавил, что работа над игровыми проектами идет по графику. 

Еще в 2023 году Lionsgate говорила о планах разработать крупнобюджетную AAA-игру по «Джону Уику». В 2020-м по франшизе выходил стратегический экшн John Wick Hex — в июле 2025-го его сняли с продаж.

