Новогодний фейерверк в Абу-Даби побил рекорд по продолжительности

Новогоднее шоу фейерверков в Абу-Даби продолжалось 62 минуты и попало в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится в пресс-релизе медиа-офиса столицы ОАЭ.
В городе также прошло крупнейшее в мире шоу дронов, продолжавшееся 20 минут. В нем участвовали 6500 дронов, которые сформировали девять композиций.
Кроме того, в ходе праздника выпустили 500 тыс. «экологичных воздушных шаров» с семенами деревьев и растений.
Праздничный фестиваль шейха Зайеда в Абу-Даби посетили более 163 тыс. человек. Еще более полумиллиона зрителей наблюдали за фейерверками из прилегающих общественных пространств.