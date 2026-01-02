Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом

«Мне просто это не нравится, это скучно. Бегать или ходить часами на беговой дорожке, как это делают некоторые. Это не для меня», — поделился он.



В материале издания также говорится, что Трамп не спит по ночам и может отправлять сообщения другим людям даже в предрассветные часы. Чтобы избежать проблем с серцдем, он регулярно пьет аспирин, из-за которого у него появляются синяки на руках. Их он скрывает с помощью косметических средств.



Недавно Трамп анонсировал «Патриотические игры» — четырехдневное спортивное соревнование, которое пройдет осенью 2026 года. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата.