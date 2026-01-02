Пол Мескал хочет уйти с экранов до 2028 года
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Более половины россиян интересуются собственной родословной
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио

Foals анонсируют новый альбом

Британская группа Foals дала первые намеки на выход своего нового студийного альбома. Об этом коллектив сообщил в публикации в соцсетях 1 января, сопроводив пост фотографией из студии звукозаписи.

Последний альбом группы, «Life Is Yours», вышел в 2022 году. Фронтмен Яннис Филиппакис ранее в интервью Rolling Stone UK отмечал, что группа обсуждала новую пластинку во время совместного отдыха и намерена выпустить «лучший альбом Foals на сегодняшний день».

Важным событием для группы стало возвращение в 2023 году бас-гитариста Уолтера Джерверса, покинувшего коллектив в 2017-м. Его участие, как ожидается, повлияет на звучание предстоящей работы.

Параллельно с работой в Foals Яннис Филиппакис реализовал несколько сайд-проектов. В 2024 году вышел EP «Lagos Paris London», записанный совместно с легендарным барабанщиком афробита Тони Алленом. Кроме того, в 2023 году музыкант дебютировал как театральный композитор, написав музыку для постановки «The Confessions» в лондонском Национальном театре.

