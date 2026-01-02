Более половины россиян интересуются собственной родословной

В России за последние годы вдвое вырос интерес граждан к изучению своей родословной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование холдинга РОМИР.
По данным опроса, если в 2011 году о таком желании говорили 22% опрошенных, то к 2025 году эта доля увеличилась до 52%. Наиболее активно свою семейную историю хотят узнать жители Северо-Западного (73%), Уральского (71%) и Сибирского (61%) федеральных округов.
В целом женщины проявляют к этой теме больший интерес (56%), чем мужчины (46%). Как отмечает президент Института человека РОМИР Андрей Милехин, этот тренд имеет глубокое значение.
Знание своих корней укрепляет связь поколений и способствует развитию личности и общества. Новогодние каникулы социолог назвал идеальным временем для начала этой важной семейной работы.