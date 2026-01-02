Фильм «Чебурашка 2» собрал более миллиарда рублей на второй день проката

Фильм «Чебурашка 2» преодолел отметку в 1 миллиард рублей спустя всего два дня с момента старта 1 января.
По данным системы ЕАИС, его сборы к утру 2 января составили рекордные 1,027 млрд рублей, из которых более 421 млн рублей принесли предварительные продажи. Первой части потребовалось три дня, чтобы преодолеть отметку в 1 млрд.
Картина стала абсолютным лидером проката, значительно опередив другие премьеры. На втором месте по сборам — «Простоквашино» (около 462,6 млн рублей), а на третьем — «Буратино» (свыше 455,6 млн рублей).
Первый «Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав 6,8 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомые нам персонажи из советского мультфильма.
В марте 2024 года Сергей Гармаш говорил, что у «Чебурашки» будет не только сиквел, но и триквел. Актер отмечал, что производства второй и третьей частей начнутся одновременно.