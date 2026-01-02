В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

Со 2 января 2026 года в Москве выросла стоимость проезда в общественном транспорте. По данным столичного Дептранса, индексация необходима для компенсации роста цен на электроэнергию, топливо и инфляции.
Теперь поездка по карте «Тройка» будет стоить 75 рублей вместо 67, разовый билет «Единый» — 90 рублей вместо 80. Оплата банковской картой обойдется в 83 рубля (ранее 74), а самый выгодный вариант — оплата по биометрии — будет стоить 71 рубль (ранее 63).
Стоимость безлимитных проездных увеличится до 3400 рублей в месяц и 24 900 рублей в год. Льготные билеты «Единый» (зона «Пригород») для учащихся сохранят прежнюю стоимость: 1390 рублей на 30 дней и 3960 рублей на 90 дней.
Также вырастут тарифы на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область» — в среднем на 14–15%. Предыдущее повышение тарифов произошло полгода назад, 1 июня 2025 года. В мэрии отметили, что с 2011 года индексация остается ниже уровня инфляции, а московские проездные являются самыми доступными среди крупных городов России.