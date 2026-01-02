Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли

MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»

Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли

Фото: Netflix

Создатель детективной франшизы «Достать ножи» Райан Джонсон подтвердил любопытный факт, обнаруженный внимательными зрителями.

Одна из сцен третьей части «Воскрешение покойника» была снята на той же самой съемочной площадке, что и культовый клип-мем 1987 года «Never Gonna Give You Up» певца Рика Эстли.

На это обратил внимание пользователь социальной сети Bluesky, заметив на заднем плане в фильме уникальное окно с цветочным орнаментом, в точности повторяющее интерьер из видео Эстли. «Увидел оконный узор и сразу заставил друзей поставить фильм на паузу», — написал он.

Джонсон лично ответил на пост, признав: «Это правда, и я был единственным на съемочной площадке, кто этому радовался (и включал песню на телефоне)».

В третьей части «Достать ножи» Бенуа Блан расследует убийство в небольшом городке. При отсутствии подозреваемых местный шеф полиции Джеральдин Скотт объединяется с детективом, чтобы распутать дело, которое ставит под сомнение всю логику.
 

