В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада

Фото: @fixdessertchocolatier

В 2025 году хитом беспошлинной торговли в аэропортах Дубая стал вирусный дубайский шоколад.

По данным Dubai Duty Free, за год было продано 719 тонн этого сладкого сувенира, который превратился в один из самых популярных продуктов среди путешественников. Особой популярностью пользовались эксклюзивные позиции, созданные специально для сети.

Среди них — шоколадный батончик Patchi Pistachio Kunafa Bar и продукция бренда Habibe Chocolate. «Кондитерские изделия заняли пятое место с объемом продаж в 845,486 млн дирхамов (231,64 млн долларов) и составили 9,74% от общего годового объема продаж», — отметили в сети.

Этот объем стал частью рекордных продаж Dubai Duty Free, которые в целом достигли 8,68 млрд дирхамов (2,3 млрд долларов) за год. Чаще всего в сети покупали духи на 1,6 млрд дирхамов (432 млн долларов) — 18,45% от общей выручки, алкоголь на 1,06 млрд дирхамов (286 млн долларов) — 12,22% выручки, золото на 896,46 млн дирхамов (242 млн долларов) — 10,33% и табак на 883,6 млн дирхамов (238,5 млн долларов).

Дубайский шоколад — это сладость c начинкой из смеси кадаифа и фисташек, которую производят в ОАЭ. Продукт появился в 2021 году и быстро стал популярен среди путешественников. Первое видео о дубайском шоколаде в тиктоке появилось в 2023-м, его посмотрели более 120 млн раз.

В феврале в аэропорту Минвод у женщины конфисковали более 12 килограмм дубайского шоколада, а в марте уже германская таможня изъяла у мужчины тысячи плиток. Дубайский шоколад начали добавлять в блины на Масленицу, в куличи на Пасху и в парфюм.

