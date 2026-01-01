Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»

«Когда ты работаешь с такими людьми, как Майк Уайт (создатель „Белого лотоса“), или встречаешь кого-то из этого актерского сообщества, это как встреча с семьей. А Джон и так был моим другом задолго до этого, так что было особенно приятно увидеть его», — поделился актер.