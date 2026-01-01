«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney

MTV прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney

Фото: Walt Disney Pictures

«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом Walt Disney Animation, собрав 1,46 млрд долларов в мировом прокате. Об этом сообщает Variety.

Таким образом, он обошел предыдущего лидера «Холодное сердце-2» (1,45 млрд долларов в 2019 году). В китайском прокате мультфильм собрал более 500 млн долларов, что является рекордом для американского фильма в этом регионе.

«Зверополис-2» достиг отметки в 1 млрд долларов за 17 дней (это рекорд для проекта с рейтингом PG). Успех стал особенно заметен на рождественских выходных, когда на пятой неделе проката мультфильм добавил к сборам еще 87,9 млн долларов.

«Зверополис-2» вошел в тройку фильмов года, преодолевших планку в 1 миллиард долларов. Другими стали: китайский мультфильм «Нэчжа-2» (более 2,2 млрд долларов) и ремейк «Лило и Стич» (1,03 млрд долларов).

В сиквеле хитового мультфильма крольчиха-офицер Джуди Хоппс (Джиннифер Гудвин) и лис-аферист Ник Уайлд (Джейсон Бейтман) вновь становятся напарниками, чтобы раскрыть тайну, угрожающую гармонии в многонациональном мегаполисе Зверополис.

