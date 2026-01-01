MTV прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»

Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

MTV прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»

Фото: MTV

Легендарный телеканал MTV прекратил круглосуточное вещание музыкальных клипов в Великобритании.

Кроме того, было остановлено вещание специализированных каналов MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live в ряде других стран, включая Ирландию, Францию, Германию, Австралию и Бразилию.

Последним клипом, показанным в эфире, стал легендарный «Video Killed the Radio Star» группы The Buggles. Под этот же ролик MTV начал свое вещание в США в 1981 году. Эта символическая деталь подчеркнула конец целой эпохи.

Deadline подчеркнул, что MTV стал жертвой собственного успеха и цифровой революции. За последние десятилетия платформы вроде YouTube и TikTok полностью изменили способы потребления музыкального видео, предложив персонализированный контент и прямую связь с артистами. Рост популярности AI-генерируемого видео также сократил уникальность формата.

Основной канал MTV в США уже давно не фокусируется на клипах, а его эфир годами заполняли повторы комедийного шоу «Ridiculousness», что вызывало критику зрителей.

Эти изменения произошли на фоне реструктуризации материнской компании. Почти три месяца назад было завершено слияние Paramount и Skydance стоимостью 8,4 млрд долларов, после чего началось сокращение рабочих мест и пересмотр стратегии брендов.

Расскажите друзьям