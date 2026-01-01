MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»

Легендарный телеканал MTV прекратил круглосуточное вещание музыкальных клипов в Великобритании.
Кроме того, было остановлено вещание специализированных каналов MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live в ряде других стран, включая Ирландию, Францию, Германию, Австралию и Бразилию.
Флагманский канал MTV UK продолжает свое вещание. Речь идет именно о прекращении работы нишевых музыкальных направлений.
Последним клипом, показанным в эфире MTV Music, стал легендарный «Video Killed the Radio Star» группы The Buggles. Под этот же ролик MTV начал свое вещание в США в 1981 году. Эта символическая деталь подчеркнула конец целой эпохи.
Deadline подчеркнул, что MTV стал жертвой собственного успеха и цифровой революции. За последние десятилетия платформы вроде YouTube и TikTok полностью изменили способы потребления музыкального видео, предложив персонализированный контент и прямую связь с артистами. Рост популярности AI-генерируемого видео также сократил уникальность формата.
Основной канал MTV в США уже давно не фокусируется на клипах, а его эфир годами заполняли повторы комедийного шоу «Ridiculousness», что вызывало критику зрителей.
Эти изменения произошли на фоне реструктуризации материнской компании. Почти три месяца назад было завершено слияние Paramount и Skydance стоимостью 8,4 млрд долларов, после чего началось сокращение рабочих мест и пересмотр стратегии брендов.