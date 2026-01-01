Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет

Инициатором проекта выступила французский продюсер Перри Кошен, уже организовавшая две успешные лотереи с работами Пикассо в 2013 и 2020 годах, которые принесли в сумме более 10 миллионов евро. Идея получила поддержку внука художника, Оливье Пикассо, который назвал ее законным продолжением благотворительных традиций семьи.