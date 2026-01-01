Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет

Благотворительный фонд Alzheimer’s Research Foundation запустил уникальную лотерею, в которой можно выиграть подлинную картину Пабло Пикассо «Голова женщины» (1941 года) стоимостью более 1 млн евро. Об этом сообщает The Guardian.
Для участия достаточно приобрести билет за 100 евро. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на исследования болезни Альцгеймера. Цель акции — собрать 11 млн евро, для чего необходимо продать 120 тыс. билетов.
Розыгрыш состоится 14 апреля 2026 года в парижском отделении аукционного дома Christie’s. Если нужное количество билетов не будет продано, все участники получат полный возврат средств.
Инициатором проекта выступила французский продюсер Перри Кошен, уже организовавшая две успешные лотереи с работами Пикассо в 2013 и 2020 годах, которые принесли в сумме более 10 миллионов евро. Идея получила поддержку внука художника, Оливье Пикассо, который назвал ее законным продолжением благотворительных традиций семьи.
Картина «Голова женщины» была создана в Париже в период немецкой оккупации. Как отметил Оливье Пикассо, ее мрачная цветовая гамма отражает тяжелые личные и исторические обстоятельства, в которых находился художник.