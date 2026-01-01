Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет

Франция планирует последовать примеру Австралии и с сентября 2026 года ввести полный запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Соответствующий законопроект уже подготовлен и в ближайшие дни будет направлен на юридическую экспертизу в Государственный совет Франции. С инициативой выступил сам президент Эмманюэль Макрон.
Помимо ограничения на использования соцсетей, закон также предусматривает расширение действующего запрета на мобильные телефоны в школах. Помимо начальных и средних классов, он затронет лицеи, где учатся подростки 15–18 лет.
Решение основано на выводах парламентского расследования, завершившегося в сентябре 2025 года. Депутаты назвали TikTok «медленным ядом» для молодежи из-за алгоритмов, формирующих «пузырь» вредоносного контента. Расследование также рекомендовало ввести «цифровой комендантский час» для подростков 15–18 лет, отключая им доступ к соцсетям с 22.00 до 8.00.
Франция может стать первой европейской страной, введшей подобный жесткий запрет. Ранее аналогичные шаги предприняла Австралия (запрет для детей до 16 лет с декабря 2025 года). Сейчас подобные меры рассматривают Дания, Норвегия и Малайзия. Правительство Великобритании также не исключает такой возможности.