Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет

MTV прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет

Фото: Chad Madden/Unsplash

Франция планирует последовать примеру Австралии и с сентября 2026 года ввести полный запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующий законопроект уже подготовлен и в ближайшие дни будет направлен на юридическую экспертизу в Государственный совет Франции. С инициативой выступил сам президент Эмманюэль Макрон.

Помимо ограничения на использования соцсетей, закон также предусматривает расширение действующего запрета на мобильные телефоны в школах. Помимо начальных и средних классов, он затронет лицеи, где учатся подростки 15–18 лет.

Решение основано на выводах парламентского расследования, завершившегося в сентябре 2025 года. Депутаты назвали TikTok «медленным ядом» для молодежи из-за алгоритмов, формирующих «пузырь» вредоносного контента. Расследование также рекомендовало ввести «цифровой комендантский час» для подростков 15–18 лет, отключая им доступ к соцсетям с 22.00 до 8.00.

Франция может стать первой европейской страной, введшей подобный жесткий запрет. Ранее аналогичные шаги предприняла Австралия (запрет для детей до 16 лет с декабря 2025 года). Сейчас подобные меры рассматривают Дания, Норвегия и Малайзия. Правительство Великобритании также не исключает такой возможности.

Расскажите друзьям