Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь

Фото: Netflix

Премьера финальной серии культового сериала «Очень странные дела» на Netflix в новогоднюю ночь привела к техническим сбоям на платформе.

Множество пользователей по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть двухчасовое завершение шоу от братьев Даффер.

В социальных сетях зрители массово жаловались на ошибки загрузки, зависания и сбои в работе приложения. Самыми популярными сообщениями были: «Netflix заглох, пожалуйста, впустите меня, у меня нет планов на Новый год!» или «Мой Netflix уже дважды упал за первые три минуты финала».

Несмотря на технические проблемы, интерес к финалу остается колоссальным. Согласно данным Netflix, после выхода второй части пятого сезона на Рождество шоу моментально вернулось на первое место в глобальном рейтинге платформы, набрав 34,5 млн просмотров. Суммарно с момента премьеры первой части в ноябре общее количество просмотров пятого сезона приближается к 137,1 млн.

