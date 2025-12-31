Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»

Netflix зафиксировал рекордное число просмотров в Рождество за всю историю сервиса. Главным драйвером стал выход новых серий «Очень странных дел», сообщает Variety. Точную аудиторию за 25 декабря платформа не раскрыла.
За неделю с 22 по 28 декабря пятый сезон «Очень странных дел» набрал 34,5 млн просмотров. Это второй лучший результат после ноябрьской премьеры с 59,6 миллионами.
В сумме последний сезон набрал 137,1 млн просмотров с момента старта. Этот результат ставит его на четвертое место среди самых популярных англоязычных сериалов Netflix за все время.
Официально пятый сезон «Очень странных дел» попадет в рейтинг, когда станут доступны все серии. Финальный эпизод сериала выйдет 31 декабря ― одновременно на стриминге и в кинотеатрах.
В недельном рейтинге Netflix после «Очень странных дел» идет южнокорейский фильм «Всемирный потоп» («The Great Flood»), возглавивший чарт неанглоязычных фильмов. Среди англоязычных сериалов на втором месте пятый сезон «Эмили в Париже».