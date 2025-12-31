«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian

The Guardian включил советскую картину «Ирония судьбы, или С легким паром!» в список лучших фильмов для просмотра в новогодние праздники.
Критик Фил Хоуд подчеркнул, что в подборку попал именно оригинальный фильм Рязанова, а не его американский ремейк 2022 года «Ирония судьбы в Голливуде». Он отметил, что история любви в советской комедии полна забавных поворотов, а ее герои периодически погружаются в «характерную славянскую меланхолию», берут гитару и поют песни Микаэла Таривердиева.
По мнению критика, американскую версию многие уже с трудом вспомнят, тогда как оригинальную «Иронию судьбы», лежащую в ее основе, «помнят и любят почти все россияне».
В список The Guardian также вошли: «Квартира», «Бульвар Сансет», «Сияние» Стэнли Кубрика, «Приключение „Посейдона“», трилогия «Властелин Колец», «Странные дни», «Дни радио», «Праздник», «Призрачная нить», «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера и другие.