«Ирония судьбы» вошла список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian

Критик Фил Хоуд подчеркнул, что в подборку попал именно оригинальный фильм Рязанова, а не его американский ремейк 2022 года «Ирония судьбы в Голливуде». Он отметил, что история любви в советской комедии полна забавных поворотов, а ее герои периодически погружаются в «характерную славянскую меланхолию», берут гитару и поют песни Микаэла Таривердиева.