На январских праздниках москвичей ждут морозы до –20 и февральские сугробы

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опубликовал у себя в телеграм-канале прогноз погоды в Москве на зимние праздники.

В новогоднюю ночь в столице температура составит от –10 до –13 градусов, в Подмосковье ― от –10 до –17. Будет облачно с прояснениями, местами слабый снег. Высота сугробов в мегаполисе достигнет 22 сантиметров.

Днем 1 января из облаков выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, а термометр будет показывать около –10. В ночь на 2 января похолодает ― ожидается от –12 до –15 градусов, а по области до –20. Днем 2 января начнутся обложные снегопады и метели, сугробы вырастут до 25 сантиметров, а температура повысится до –6…–11 градусов. 

В следующие два дня продолжится снег меньшей интенсивности, мороз смягчится до –1…–6. Затем вновь начнет холодать, и к Рождеству столбики термометров опустятся до –7…–12.

8 января на всю Центральную Россию обрушится сильный снегопад. В Москве выпадет до 15–20 миллиметров осадков ― треть месячной нормы. В результате в городе сформируются настоящие февральские сугробы высотой до 36–38 сантиметров ― в 1,5 раза больше нормы. Порывы ветра будут достигать штормовых 10–15 метров в секунду, а видимость ухудшится до нескольких сотен метров. Температура ― от –6 до –11 градусов.

В заключительные выходные дни могут ударить первые 20-градусные морозы. «Январь 2026-го, как и положено середине зимы, ожидается относительно холодным (на 1–2 градуса ниже климатической нормы) с обилием снега», ― отметил Тишковец.

Уходящий год в Москве стал самым теплым за все время наблюдений (то есть с 1779 года). Среднегодовая температура достигла 8,6 градуса ― на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем году, который тоже был рекордно теплым.

