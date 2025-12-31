На январских праздниках москвичей ждут морозы до –20 и февральские сугробы

Днем 1 января из облаков выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, а термометр будет показывать около –10. В ночь на 2 января похолодает ― ожидается от –12 до –15 градусов, а по области до –20. Днем 2 января начнутся обложные снегопады и метели, сугробы вырастут до 25 сантиметров, а температура повысится до –6…–11 градусов.