На январских москвичей праздниках ждут морозы до -20 и февральские сугробы

Днем 1 января из облаков выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, а термометр будет показывать около -10. В ночь на 2 января похолодает ― ожидается от -12 до -15 градусов, а по области до -20. Днем 2 января начнутся обложные снегопады и метели, сугробы вырастут до 25 сантиметров, а температура повысится до -6…-11 градусов.