В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции

Суд в Болонье приговорил его к девяти с половиной месяцам тюрьмы, после чего мужчина сбежал на юг ― в городок Галатон, что в регионе Апулия. Там он попытался укрыться на рождественской ярмарке, слившись с волхвами в инсталляции.