2025 год стал рекордно теплым в Москве

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Уходящий год в Москве стал самым теплым за все время метеонаблюдений, которые начали вести в 1779 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ имени Ломоносова.

Среднегодовая температура в столице впервые достигла 8,6 градуса. Это на 0,4 градуса превосходит показатель предыдущего 2024 года, который тоже был рекордно теплым.

Холоднее средних значений последних десятилетий в 2025 году были лишь три месяца ― май, июнь и август. Остальные десять превысили климатические нормы.

«Особенно теплыми выдались январь, март и ноябрь: они оказались теплее нормы на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса соответственно», ― пояснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Самым жарким днем года стало 11 июля, когда температура поднялась до 34,5 градуса. Самая низка температура ― –16,2 градуса ― была зафиксирована 24 декабря. 

Метеорологи отметили, что снежный покров в городе полностью сошел уже 19 января, и до начала февраля его не было. Для середины зимы это чрезвычайно редкое явление. При этом 2 мая в столице выпал снег ― такое редкое явление, как майский снег, наблюдается в столице второй год подряд. 

«Погодными особенностями уходящего года стали крайне малоснежная зима 2024–2025 годов: наибольшая высота снежного покрова за весь холодный сезон составила лишь 23 сантиметра и была отмечена 9 апреля. Самый высокий снежный покров в апреле — редчайшее событие, явившееся своеобразным метеорологическим курьезом», ― отметил Локощенко.

Устойчивый снежный покров в конце 2025 года образовался почти на месяц позже обычного ― 22 декабря. 

