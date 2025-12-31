2025 год стал рекордно теплым в Москве

Метеорологи отметили, что снежный покров в городе полностью сошел уже 19 января, и до начала февраля его не было. Для середины зимы это чрезвычайно редкое явление. При этом 2 мая в столице выпал снег ― такое редкое явление, как майский снег, наблюдается в столице второй год подряд.