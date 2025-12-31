Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»

При этом окончательный формат продолжения до сих пор не определен. Шоураннер Крейг Мазин ранее заявлял, что история потребует как минимум четырех сезонов, однако глава HBO Кейси Блойс не исключил, что третий сезон может стать финальным. Решение о том, будет ли это один расширенный сезон или два стандартных, еще не принято.