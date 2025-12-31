«Ирония судьбы» вошла список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм

Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском

Фото: Агентство «Москва»

Россия и Беларусь договорились о запуске ночных безостановочных поездов «Ласточка» между Москвой и Минском. Об этом сообщил посол Беларуси в России Александр Рогожник в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По словам дипломата, это решение не только сократит время в пути, но и поможет решить проблему нехватки билетов в предпраздничные периоды. За последние два года транспортное сообщение между столицами уже было усилено.

В расписание были добавлены дополнительные рейсы «Ласточка». Один из таких поездов, состоящий из десяти вагонов (включая два вагона бизнес-класса), начал курсировать в обоих направлениях с 15 декабря.

Кроме того, стороны планируют развивать межрегиональное железнодорожное сообщение. Уже достигнуты договоренности об открытии трансграничных маршрутов: Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша.

Предполагается, что эти направления будут субсидироваться, а тарифы останутся доступными для граждан обеих стран.

Расскажите друзьям