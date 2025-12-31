«Ирония судьбы» вошла список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм

Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены

Фото: Rodin Eckenroth/Getty images

Управление медицинского эксперта округа Лос-Анджелес закрыло публичный доступ ко всем материалам, касающимся гибели режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель. Об этом сообщает Deadline.

В заявлении полиции поясняется, что эта мера необходима для того, чтобы следователи могли спокойно продолжить расследование до ключевого слушания по делу без давления со стороны СМИ и общественности.

При этом власти подчеркнули, что причина смерти пары уже была обнародована ранее и что решение не направлено против прозрачности. 17 декабря было официально объявлено, что супруги скончались от «множественных колото-резаных ранений» (убийство с применением ножа). Однако теперь эта информация, как и свидетельства о смерти, удалена с публичных ресурсов.

Подозреваемым в убийстве является 32-летний сын пары, Ник Райнер, арестованный 14 декабря (в день, когда тела родителей обнаружила его сестра Роми). Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени при «особых обстоятельствах», что в Калифорнии может повлечь смертную казнь.

В настоящее время он содержится под стражей под усиленным наблюдением. По данным источников, Ник Райнер, который долгое время публично боролся с зависимостью, проживал в гостевом доме на территории родителей в Брентвуде. Полиция пытается восстановить хронологию событий, приведших к нападению в главной спальне дома.

