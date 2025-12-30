Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

В Дании перестали доставлять бумажные письма

Фото: Kristina Tripkovic/Unsplash

В Дании национальный почтовый оператор PostNord полностью прекращает доставку бумажных писем. Причиной стала цифровизация, сообщает телерадиокомпания DR.

Компания просуществовала 401 год. Теперь она сосредоточится на доставке посылок. PostNord сократила 2200 сотрудников, но при этом открывает новые вакансии в сфере доставки посылок, которая сегодня приносит прибыль благодаря росту онлайн-торговли.

О том, что PostNord перестанет доставлять бумажные письма, стало известно еще в марте.  Датчане почти перестали отправлять бумажные письма, получая в среднем одно в месяц. Если в 2000 году компания разослала 1,5 млрд писем, то сейчас это число составляет всего 100 млн.

По данным DR, теперь доставка бумажных писем будет возможна только через частную компанию DAO, которая обещает сохранить доступность услуг в сельских районах, расширить штат на 250 человек и взять на себя дополнительно 30–40 млн писем в год. Почтовые ящики по всей Дании демонтируют.

