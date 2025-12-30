Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»

Съемки картины планируют начать в октябре 2026 года. Актер отметил, что не хочет снимать фильм только ради ностальгии. Авторы намерены показать, каково это — совершать ограбления, когда ты уже «не молод и не полон сил». Клуни признался, что его вдохновила комедия 1979 года «Красиво уйти» о группе преступников в возрасте.