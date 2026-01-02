Намибия может начать поставлять пиво в Россию

Намибия может начать поставлять пиво и говядину в Россию. Об этом РИА Новости сообщила посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.



«Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ», — сказала дипломат.



Кроме того, Нашанди рассказала, что страна могла бы экспортировать говядину. «У нас есть такой продукт, который называется, билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят», — добавила она.



Недавно стало известно, что Китай занял первое место среди поставщиков пива в Россию. Чехия оказалась на втором месте, она снизила экспорт в Россию почти вдвое. Германия стала третьей, снизив экспорт в шесть раз.