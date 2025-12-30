Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба

Здание Московского театра мюзикла будет иметь форму прозрачного стеклянного куба, рассказал ТАСС худрук театра и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



Его планируют построить в саду «Эрмитаж» к концу 2028 года. «Это будет легкий прозрачный стеклянный куб, он не будет давить на старые исторические здания, которые формируют архитектурный ландшафт. Сад „Эрмитаж“ обогатится стеклянным, воздушным и праздничным пространством», — сказал собеседник агентства.



Швыдкой добавил, что проект сделали в мастерской Владимира Плоткина. «Это известный московский архитектор, который участвовал в работе над „Зарядьем“. Он занимается многими современными проектами», — сказал он.



Московский театр мюзикла сейчас расположен в Москве, на Пушкинской площади, в здании бывшего кинотеатра «Россия». Его учредили в мае 2011 года.