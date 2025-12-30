Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Британский актер Идрис Эльба получил рыцарский титул. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.



Его наградили за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. Помимо него, Синтия Эриво стала кавалером ордена Британской империи, а писатель Ричард Осман был произведен в офицеры ордена.



Эльба родился в 1972 году. Он известен по сериалам «Прослушка» и «Лютер», фильмам «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и другим проектам.



Орден Британской империи учредил в 1917 году король Георг V. Всего есть пять степеней этой награды: кавалеры, офицеры, командоры, рыцари и дамы-командоры, а после них — рыцари и дамы Большого креста.