Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение

У 33% россиян уже есть новогоднее настроение. При этом 42% открыто заявляют о его отсутствии, 11% имитируют праздничный настрой ради близких, а каждый седьмой (14%) затруднился с ответом. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 1600 человек старше 18 лет, результаты есть у «Афиши Daily».