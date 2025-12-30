В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря

Янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех») изготовил подарочные наборы к Новому году из янтаря. Мастер вырезал сказочных персонажей ― Деда Мороза, Щелкунчика, Снеговика и других ― вручную. На создание каждой игрушки ушло не менее 8 часов, сообщается на сайте предприятия.
Изделия выпустили ограниченной серией: всего 50 наборов, в каждом из них по три разные фигурки. В первом комплекте ― Дед Мороз, Снегурочка и ель, во втором ― Щелкунчик, балерина и Мышиный король, в третьем ― Санта-Клаус, снеговик и шишка. Высота игрушек составляет от 3 до 7 сантиметров, а вес ― от 10 до 20 грамм.
Калининградский янтарный комбинат ― единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. В 2013 году комбинат был передан из ведения Минфина РФ под управление госкорпорации «Ростех», а в конце 2025 года вошел в структуру финансового холдинга корпорации ― «РТ-Финанс».
В октябре в Калининградской области добыли янтарный самородок весом 2,4 килограмма. Это крупнейшая находка в регионе за последние четыре года.
Недавно мастера Калининградского янтарного комбината создали кокошник из 1145 элементов балтийского янтаря. Янтарю, который использовали для традиционного женского убора, около 50 млн лет. Его добыли на крупнейшем в мире Приморском месторождении на побережье Балтийского моря.