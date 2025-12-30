Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе

Фото: GottaGetRaw/Pixabay

В Петербурге планируют запустить бесплатные аудиопрогулки по знаковым кафе города, сообщили ТАСС в Доме культуры Льва Лурье.

Их посвятят знаменитой пышечной на Большой Конюшенной улице, блинной на Гагаринской и другим заведениям. «Мы взяли неочевидные бренды, сохранившиеся с 1990-х, долговременные народные места. Например, местом, наполненным разными историями, точкой, где могли собираться и обсуждать творческие планы или просто болтать о жизни эксцентричные обитатели, стала блинная „Былины“ на Гагаринской улице, 13», — приводятся в сообщении слова Лурье. 

В этом заведении, которое работает с 1989 года, на стенах висят гобелены с сюжетами из былин, а рядом — гравюры с изображением сказочных героев. Недалеко от блинной расположен дом, где жил повар императора Николая II Иван Харитонов.

В 2025 году в Петербурге появились бесплатные маршруты по местам Довлатова на улице Рубинштейна, посвящение балету, и прогулка по Риму Гоголя. Среди других планов ДК — выпуск двух изданий новых книг Льва Лурье и юбилейного путеводителя, мини-выставки и конкурс молодых гидов.

