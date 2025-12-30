В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»

Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году

В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»

14 и 15 января театр «Практика» и «Мастерская Брусникина» представят в Москве новый совместный спектакль ― «Небесный почтальон Федя Булкин». 

В основе спектакля ― одноименный роман Александры Николаенко о детстве и взрослении. Режиссером и автором выступил Юрий Печенежский, номинант «Золотой маски». 

В центре сюжета ― семилетний любопытный мальчуган Федя, который растет с бабушкой и ходит в школу. Он рассуждает о Боге и смысле жизни, хочет завести собаку и мечтает доехать до мамы с папой, которые в вечной командировке строят Град Небесный. Федя пытается понять, что остается от человека после смерти и можно ли вернуть ушедших родных. 

Спектакль состоит из коротких ироничных сценок-диалогов между бабушкой и внуком. В процессе постижения мира Федя не устает задавать вопросы, ненароком бьет чашки, путает созвучные слова и рассуждает, какую девочку позвать в кино.

Печенежский отметил, что в литературном первоисточнике его зацепили здоровый юмор, ирония, трогательность и честность по отношению к времени и героям. «Для меня этот роман раскрывается так: под масками мальчика и бабушки скрываются два умных философа, которые иронично спорят о серьезных экзистенциальных вопросах. На простом „детском“ языке у них получается говорить на глубокие темы, сохраняя легкость и доступность», ― пояснил он. 

Заявка проекта была отобрана на Питчинг «Мастерской Брусникина»-2025. Эскиз будущего спектакля был показан в «Практике» в 20-й день рождения. 

26 ноября «Практика» и «Мастерская Брусникина» представили спектакль «Гриша не свидетель» по книге Насти Рябцевой. 

