В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»

В центре сюжета ― семилетний любопытный мальчуган Федя, который растет с бабушкой и ходит в школу. Он рассуждает о Боге и смысле жизни, хочет завести собаку и мечтает доехать до мамы с папой, которые в вечной командировке строят Град Небесный. Федя пытается понять, что остается от человека после смерти и можно ли вернуть ушедших родных.