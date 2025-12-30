В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»

14 и 15 января театр «Практика» и «Мастерская Брусникина» представят в Москве новый совместный спектакль ― «Небесный почтальон Федя Булкин».
В основе спектакля ― одноименный роман Александры Николаенко о детстве и взрослении. Режиссером и автором выступил Юрий Печенежский, номинант «Золотой маски».
В центре сюжета ― семилетний любопытный мальчуган Федя, который растет с бабушкой и ходит в школу. Он рассуждает о Боге и смысле жизни, хочет завести собаку и мечтает доехать до мамы с папой, которые в вечной командировке строят Град Небесный. Федя пытается понять, что остается от человека после смерти и можно ли вернуть ушедших родных.
Спектакль состоит из коротких ироничных сценок-диалогов между бабушкой и внуком. В процессе постижения мира Федя не устает задавать вопросы, ненароком бьет чашки, путает созвучные слова и рассуждает, какую девочку позвать в кино.
Печенежский отметил, что в литературном первоисточнике его зацепили здоровый юмор, ирония, трогательность и честность по отношению к времени и героям. «Для меня этот роман раскрывается так: под масками мальчика и бабушки скрываются два умных философа, которые иронично спорят о серьезных экзистенциальных вопросах. На простом „детском“ языке у них получается говорить на глубокие темы, сохраняя легкость и доступность», ― пояснил он.
Заявка проекта была отобрана на Питчинг «Мастерской Брусникина»-2025. Эскиз будущего спектакля был показан в «Практике» в 20-й день рождения.
26 ноября «Практика» и «Мастерская Брусникина» представили спектакль «Гриша не свидетель» по книге Насти Рябцевой.