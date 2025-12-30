Полиция Москвы «не рекомендовала» запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов

Полиция Москвы «не рекомендовала» запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Полиция призвала москвичей не использовать фейерверки и петарды в новогоднюю ночь. Рекомендацию объяснили участившимися провокациями с использованием пиротехники.

«Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры», ― цитирует заявление ведомства РИА «Новости».

О прямом запрете на использование пиротехники в сообщении МВД не говорится. Правоохранители напомнили об ответственности за нарушение правил использования пиротехники по статье 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности».

Если запуск петард или фейерверков приведет к тяжким последствиям, то эти действия будут квалифицироваться в соответствии с нормами Уголовного кодекса. 

Ранее полный запрет на пиротехнику в зимние праздники ввели в Королеве и Коломне. В Солнечногорске аналогичный запрет касается лишь мощных салютов и фейерверков высокого класса опасности. 

