За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Росавиация 31 декабря представит интерактивный сервис, который в реальном времени покажет путешествие Деда Мороза по России, пишет ТАСС. Ссылка на сервис появится в соцсетях Минтранса.

На специальной карте отметят торжественный транспорт, на котором Дед Мороз отправится из своей резиденции в Великом Устюге и пересечет все 11 часовых поясов страны. Отслеживание маршрута начнется 31 декабря в 9.00 по московскому времени. Ровно в полночь по местному времени иконка будет появляться в ключевых городах каждого региона, сообщая о наступлении праздника.

«Этот проект, реализованный Росавиацией, — символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну. Мы хотим создать для граждан ощущение общего праздника и наглядно показать, что работа отрасли, обеспечивающей эту связность, не останавливается ни на секунду», —  рассказал министр транспорта Андрей Никитин.

Недавно на ВДНХ открылась почта Деда Мороза. Она будет работать до 15 января 2026 года.

