В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм

По итогам 2025-го планку в 1 млрд сборов в России преодолели девять картин. В прошлом году таких лент было семь, а в 2023-м ― лишь четыре, одна из которых ― короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой кинотеатры показывали новинки голливудских киностудий.