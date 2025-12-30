В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм

Самым кассовым фильмом года стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравший 3,3 млрд рублей. На втором месте ― приквел франшизы «Последний богатырь» под названием «Финист. Первый богатырь» (2,7 млрд рублей).
В топ-10 помимо «Иллюзии обмана-3» попала еще одна иностранная лента ― «Дракула» Люка Бессона (0,93 млрд).
По итогам 2025-го планку в 1 млрд сборов в России преодолели девять картин. В прошлом году таких лент было семь, а в 2023-м ― лишь четыре, одна из которых ― короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой кинотеатры показывали новинки голливудских киностудий.
Всего с 1 января по 29 декабря 2025 года российский прокат собрал более 50 млрд рублей. Киносеансы посетили 117,9 млн зрителей. Общая касса по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,6%. При этом число зрителей сократилось на 6,7%. Средняя стоимость билета в кино выросла на 17,5% ― с 363,8 до 427,5 рубля.