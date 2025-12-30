На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние

В ночь с 31 декабря на 1 января в небе над несколькими российскими регионами может появиться яркое северное сияние. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Наибольшая вероятность увидеть космическое световое шоу у жителей северных и северо-западных регионов страны ― Мурманска, Архангельска, Карелии, Ленобласти и Петербурга. Самыми благоприятными местами для наблюдения в европейской части РФ ученые называют Мурманск и Архангельск.
Вероятность заметных сияний для центральных регионов России, включая Москву, составляет около 20 %. «Для регионов, расположенных южнее 50–52 градусов северной широты, для наблюдения ярких сияний, к сожалению, потребуется новогоднее чудо», ― отметили в лаборатории.
Помешать наблюдению может новогодняя ночь, залитая огнями, и яркая растущая Луна, которая создаст дополнительную подсветку неба. Астрономы советуют использовать видоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов, их чувствительность в диапазонах, где лежит излучение северных сияний, выше, чем у человеческого глаза.
Северное сияние в новогоднюю ночь возможно благодаря двум факторам ― серии вспышек М-класса на Солнце, произошедших в ночь с воскресенья на понедельник, и небольшой корональной дыры, наблюдаемой в северном полушарии Солнца.