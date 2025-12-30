В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года

По его словам, эти понятия активно переходят из профессионального лексикона в повседневное общение. Вторую значимую группу составили слова, отражающие актуальные общественные и культурные события. Среди них эксперт назвал «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия».



Лингвист также рассказал о скачке случаев употребления прилагательных «отечественный» и «национальный». Отдельно Гусев выделил глагол «генерировать». Его значение и область применения существенно расширились.



«Если раньше он использовался преимущественно в технических и научных контекстах (генерировать ток, сигнал, идею), то теперь он описывает работу нейросетей по производству новых материалов. Мы генерируем текст, изображения, музыку, код и многое другое. Сленговая форма генерить подчеркивает рутинизацию и обытовление этого процесса», — пояснил ректор Института Пушкина.



Недавно слова «релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН. Всего словарь пополнился 264 новыми пунктами.