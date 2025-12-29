Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть

Американская актриса Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но увидеть ее на экране не получится. Артистка пела в хоре, и аудиозапись с ее голосом стала саундтреком картины. Этим Хадсон поделилась в подкасте «The Awardist».
Она рассказала, что находилась в составе детского хора, в котором по сюжету состоят главный герой фильма Кевин и его старший брат Базз. Хадсон участвовала в сцене, где Кевин толкает Базза и весь хор падает с трибун.
«Я все еще получаю прибыль от фильма „Один дома-2“, потому что я пела в хоре. Я в том самом хоре, и я получаю 10 центов время от времени», — делилась ранее артистка.
Хадсон отметила, что была еще совсем маленькой во время работы над фильмом. «Мне было семь, семь или восемь. Или десять?» — сказала она. В действительности актрисе было двенадцать или тринадцать лет во время съемок картины.