Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть

Фото: katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но увидеть ее на экране не получится. Артистка пела в хоре, и аудиозапись с ее голосом стала саундтреком картины. Этим Хадсон поделилась в подкасте «The Awardist».

Она рассказала, что находилась в составе детского хора, в котором по сюжету состоят главный герой фильма Кевин и его старший брат Базз. Хадсон участвовала в сцене, где Кевин толкает Базза и весь хор падает с трибун.

«Я все еще получаю прибыль от фильма „Один дома-2“, потому что я пела в хоре. Я в том самом хоре, и я получаю 10 центов время от времени», — делилась ранее артистка.

Хадсон отметила, что была еще совсем маленькой во время работы над фильмом. «Мне было семь, семь или восемь. Или десять?» — сказала она. В действительности актрисе было двенадцать или тринадцать лет во время съемок картины.

Как и в детстве, Хадсон по-прежнему любит петь. В 2024 году актриса выпустила дебютный сольный сингл. Сейчас же она готовится к выходу мюзикла «Song Sung Blue» с Хью Джекманом.

